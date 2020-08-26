Астраханский министр образования подтвердил, что заразился коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман подтвердил, что заразился коронавирусом.

"Этот вирус выдернул меня из ваших стройных рядов, надеюсь, на короткое время", - сказал Гутман по видео-конференц-связи с педагогическим советом в среду.

Ранее источник в правительстве области сообщил ТАСС о трех министрах, заразившихся коронавирусом. Среди них он назвал министра образования и науки региона Виталия Гутмана, министра экономического развития региона Казбека Хадикова и министра строительства и ЖКХ Александра Иванникова.