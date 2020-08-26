МВД разработало проект приказа об использовании индикаторов риска при проведении ТО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МВД разработало проект приказа об утверждении индикаторов риска, которые будут использоваться сотрудниками ГИБДД при проведении внеплановых проверок операторов техосмотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Утверждаемые индикаторы риска будут использоваться должностными лицами подразделений Госавтоинспекции при проведении внеплановых проверок операторов технического осмотра в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что индикаторы разделены на пять групп, в зависимости от тяжести выявленных нарушений правил проведения технического осмотра транспортных средств и правил организации и проведения технического осмотра автобусов.

"Проект приказа МВД России в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", - заключили в ведомстве.