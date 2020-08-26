Собянин заявил, что в Москве будет развиваться спрос на творческое образование

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл международную школу креативных технологий TUMO.

"Я благодарен предприятиям, которые вкладывают деньги в развитие творческого образования. Впервые, возможно есть аналоги, в Москве появилась такая креативная школа по направлению дизайн, медиа, создание игр и тому подобное. Это тоже классное направление для Москвы, которое востребованное, очень модное. И, я думаю, что оно будет развиваться в Москве, посмотрим, как будет спрос на эту школу, я уверен, что будет большой. Хочу сказать спасибо за то, что организовали такое классное пространство, где детям будет комфортно", - сказал Собянин.

По его словам, Москва продолжает готовиться к 1 сентября. Помимо стандартных уроков, школьных уроков, столица готовит огромную сеть дополнительного образования, которое очень развито в Москве. "Миллион детишек посещает, большинство вообще детей дошкольного и школьного возврата. Это разные занятия. Большинство вообще любят спортивные секции, кружки, спортивные школы. Достаточно много занимается техническими видами, и это направление с каждым годом растет, появляются детские технопарки, совместные предприятия между школами и коммерческими предприятиями", - отметил Собянин.

Как отмечается в материалах мэрии, первая московская школа TUMO, созданная при поддержке правительства Москвы, будет открыта на Пресне. Она примет первых учеников в октябре 2020 года. В сентябре там проведут дни открытых дверей и ознакомительные мероприятия.

Первое время в московской школе будут открыты образовательные программы по восьми направлениям: программирование, графический дизайн, робототехника, 3D-моделирование, разработка компьютерных игр, музыка, кинопроизводство и анимация. Позже добавятся еще шесть направлений: веб-разработка, цифровая живопись, фотография, новые медиа, анимированная графика и сторителлинг. Инвестиции в создание школы составили 310 млн рублей.

По окончании школы учащиеся формируют портфолио реализованных творческих проектов, которое поможет им поступить в профильный колледж или вуз (в творческих вузах наличие портфолио является обязательным условием при поступлении).

О школе

Международная школа креативных технологий TUMO, штаб-квартира которой находится в Ереване, была основана в 2011 году предпринимателями Сэмом и Сильвой Симонян. Школы работают во многих городах Армении, Париже и Бейруте. В планах - открытие школ в Берлине, Токио, Калифорнии, Нур-Султане, Тиране, Киеве и других городах и регионах мира. За девять лет существования школы TUMO обучение в ней прошли свыше 50 тыс. детей.