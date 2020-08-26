Генсек НАТО заявил, что ожидает прозрачного расследования ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. НАТО считает необходимым проведение прозрачного расследования ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС по обороне в Берлине, в котором он примет участие.

"Мы, конечно, обеспокоены относительно его здоровья. Я желаю ему скорейшего восстановления. Мы приветствуем усилия Германии помочь ему. Мы не сомневаемся в компетенции докторов в больнице. И нам нужно прозрачное расследование того, что произошло, и убедиться в том, что виновные будут нести ответственность", - сказал он.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа германские врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.