Учителей в Ленинградской области протестируют на коронавирус перед началом учебного года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Учителей Ленинградской области перед началом учебного года протестируют на наличие коронавирусной инфекции за счет регионального бюджета. Всего планируется обследовать 15 тыс. педагогов, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"С сегодняшнего дня в Ленинградской области стартует тестирование учителей на COVID-19. Исследования проводятся за счет областного бюджета. Протестировать планируется около 15 тыс. педагогов. Для того, чтобы успеть обследовать всех, работа будет проводиться и в субботу", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что тестирование проводится в медицинских учреждениях и в школах.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что линейки 1 сентября в "зеленой зоне" - районах с наиболее благополучной эпидемиологической ситуацией - пройдут в привычном формате. В "желтой зоне", по словам Дрозденко, праздник пройдет с незначительными ограничениями.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 6 656 человек, выздоровел 4 889, умерли 74.