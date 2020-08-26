Более 1 млрд рублей получили потерявшие работу в Воронежской области во время пандемии

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области направили более 1 млрд рублей для поддержки людей, потерявших работу во время ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

"Жители Воронежской области, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса, получили 1 млрд 351 млн рублей в виде пособий. На сегодняшний день выплаты получили 52,7 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, пособие в сумме 12 130 рублей получают те, кто уволен и признан безработными с 1 марта, размер минимального пособия по безработице составляет 4 500 рублей, а также безработный к пособию может получить доплату по 3 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (Воронежстат), в июле в регионе было зафиксировано более 53 тыс. безработных, а в марте безработных было 11 тысяч.

В Воронежской области режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим, который до сих пор необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. За последние сутки в регионе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 13 635, из них выздоровели 12 174 человека, 119 умерли.