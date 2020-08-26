Власти Липецкой области вместе с "Россети Центр" проведут модернизацию уличного освещения

ЛИПЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области совместно со специалистами "Россети Центр" проведут комплексную модернизацию системы уличного освещения в регионе. Об этом сообщил в среду журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам встречи с руководителем энергокомпании Игорем Маковским.

"Применение в системах наружного освещения современных высокотехнологичных энергоэффективных решений позволит улучшить освещенность населенных пунктов, сократить энергопотребление, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии",- сказал Артамонов. Он пояснил, что подобная работа целиком укладывается в канву подписанного в феврале прошлого года соглашения о взаимодействии между регионом и "Россети Центр".

Как ожидается, модернизация системы уличного освещения в Липецкой области будет проходить с учетом опыта, внедренного в других городах страны. "В частности, речь идет про реализованный в Белгороде проект "Умный квартал", предусматривающий создание интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов, где заменили уличные светильники на светодиодные и организовали индивидуальную систему управления каждым из них",- пояснили в пресс-службе администрации региона. Здесь убеждены, что "Россети Центр" "обладает всеми ресурсами и компетенциями для качественного выполнения этих работ в рамках комплексной услуги, включающей обеспечение уличного освещения, организацию архитектурной подсветки, ландшафтного освещения, праздничного оформления и иллюминации".