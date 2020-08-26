Украина из-за коронавируса с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение о закрытии границ для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"В связи с распространением коронавируса мы должны защитить наших граждан. Мы вводим запрет для въезда иностранцев и лиц без гражданства с 00:00 29 августа по 28 сентября", - сказал в среду на заседании кабинета премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, и иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней. Кроме того, ограничение не распространяется на обучающихся в украинских вузах, а также на представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

По словам Авакова, в рамках принятого в среду правительством постановления предлагается также скорректировать порядок пропуска на КПП с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и на границе с Крымом.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин, а с 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. С 24 августа на Украине вступило в силу новое зонирование территорий в рамках адаптивного карантина.