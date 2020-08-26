Медицинские вузы Петербурга отмечают рост числа абитуриентов на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции не вызвала опасений перед медицинскими профессиями среди абитуриентов, конкурс на эти специальности в вузах Санкт-Петербурга остался стабильно высоким и в некоторых учреждениях вырос на 20-25%. Об этом среду на пресс-конференции в ТАСС рассказали представители высших медицинских учебных заведений города.

"С точки зрения особенности психологического потенциала будущих студентов на фоне COVID-19 мы боялись, что будет некоторое снижение поступления, потому что не все молодые люди готовы к подвигу, который проявили наши студенты, ординаторы, преподаватели. Но оказалось, наши ожидания в общем и целом напрасны, конкурс выше примерно на 20%", - рассказал проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ) Андрей Ярёменко.

По его словам, во время приемной кампании вуз принял уже 18 тыс. заявлений от абитуриентов, тогда как обычно их около 12 тыс. Кроме того, выросли и проходные баллы. На лечебный факультет эта цифра составила 292 балла, в прошлом году порог был 284 и сейчас, как отметил Ярёменко - один из самых высших проходных баллов, которые бывали в вузе.

"В данной приемной кампании есть увеличение числа заинтересованных абитуриентов, которые планируют или хотят, уже поступили по медицинскому направлению. У нас увеличение по числу абитуриентов составило порядка 25%", - также добавил ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Виктор Пузырев.

По словам декана медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Петра Яблонского, в этом году вуз отметил двух-трехкратный прирост желающих учиться на всех направлениях медицинского образования. Около 9 тыс. человек также подали заявления в Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова (СЗГМУ), этот показатель, по словам проректора по учебной работе вуза Сергея Артюшкина, остался на "стабильно высоком уровне", несмотря на сложности приемной кампании, которая велась дистанционно.

Уроки пандемии

Как отметили представители вузов, обучение в этом году продолжится в смешанном формате - будут использоваться как дистанционные технологии, так и очные встречи. При этом эксперты сошлись во мнении, что необходимо разработать схему безопасного допуска студентов на клинические базы.

"Врача невозможно подготовить по телевизору, никаким образом, ни используя современные виртуальные лаборатории и операционные. Все это замечательно и здорово, но изолировать будущего врача от постели больного - это невозможно, это наша принципиальная позиция, думаю, коллеги со мной согласятся. Самое главное сейчас разработать механизм безопасного и для студента, и для ординатора, и для пациента доступа обучающегося к постели больного для возможности взаимодействия", - считает Ярёменко.

Кроме того, некоторые учебные заведения после пандемии усовершенствовали свои учебные программы. Как отметила директор Института медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Елена Пармон, в программе института расширились модули по телемедицине, цифровым технологиям, появились дополнительные занятия по острым респираторным вирусным заболеваниям.

"Есть моменты, которые необходимо было и модернизировать и усовершенствовать, что связано с подготовкой по инфекционной безопасности, по развертыванию быстрому госпиталей в экстренных ситуациях, по маршрутизации пациентов, работе с электронной базой данных", - добавила Пармон.

По словам Яблонского, опыт организации в больницах "красных зон" также заставил вуз задуматься о том, чтобы оценивать психологическую готовность абитуриентов посвятить себя медицинской профессии. "Мы всерьез задумываемся о том, чтобы привлечь и психологов, в том числе, для какого-то варианта тестирования наших будущих абитуриентов, потому что не только сухими математическими знаниями модно взвесить потенциал будущего специалиста. Мы также отдаем себе отчет, что делать это в 17-18 лет, наверное, преждевременно, но мы должны создать все те условия с одной стороны для нравственного воспитания студента во время их обучения, с другой стороны для их профессионального отбора в том числе", - пояснил декан факультета СПбГУ.