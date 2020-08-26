РЖД после вырубки лесов для БАМа и Транссиба заново высадят деревья в зонах лесных пожаров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) после необходимой для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей вырубки лесов в районе Байкала рассматривают вариант высадки лесных массивов в зонах, которые ранее пострадали от лесных пожаров. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора - главный инженер компании Сергей Кобзев.

"По тем объектам, где завершены проектные работы - это 18 объектов, они прошли главную государственную экологическую экспертизу, более 23 тысяч деревьев [вырубаются]. Там ценных пород нет. На их замену будет высажено [деревьев из расчета] один к трем - около 70 тысяч. И по этим же объектам дополнительно мы еще высаживаем порядка 42 тысяч [деревьев]", - сказал он.

"У нас сейчас с Иркутской областью дополнительный план мероприятий порядка 1 миллиарда рублей. Это наши затраты, связанные с организацией инфраструктуры мониторинга", - отметил топ-менеджер РЖД.

Байкал в прямом эфире

Кобзев пояснил, что к такой инфраструктуре относятся мобильные и стационарные лаборатории, видеонаблюдение, наблюдение беспилотными средствами, обработка данных.

"Мы обсуждали с Минприроды, чтобы эту часть (видеонаблюдение - прим. ТАСС) сделать доступной для населения. То есть все видеть должны: мы, население, органы надзора и государственные регулирующие органы, в том числе Минприроды", - подчеркнул топ-менеджер холдинга.

Кроме того, РЖД приняли решение устанавливать везде в центральной зоне Байкала очистные сооружения, даже если речь идет о туалете, установленном на время стройки. По словам Кобзева, компания также учтет, в каких местах туристические маршруты в регионе пересекают железную дорогу. Планируется с участием правительства Иркутской области обеспечить там возможность сбора и утилизации бытового мусора, который оставляют после себя туристы.

Омуль, сиг и нерпа

Часть мероприятий в регионе будет связана с сохранением флоры Байкала. РЖД будут проводить компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, запускать мальков рыб во впадающие в озеро Байкал реки Селенга и Белая.

"Будем [запускать мальков]. Мы договорились с Бурятией и с научно-исследовательскими институтами, где будем оказывать финансовую поддержку научным учреждениям на исследования байкальской нерпы и различных видов рыб", - сообщил Кобзев.