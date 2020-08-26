Замгубернатора: график подачи воды в Севастополе вводить не планируется

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Водохранилище Севастополя заполнено на треть, несмотря на засушливое лето на Крымском полуострове, запасов хватит до декабря. График подачи питьевой воды в городе вводить не планируется, сообщил в среду журналистам замгубернатора Владимира Базаров.

С полуночи понедельника, 24 августа, в региональном центре Республики Крым - в Симферополе, а также еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался первый этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19% до 51%.

"В Крыму и соседнем Краснодарском крае некоторые города перешли на график подачи воды. У нас ситуация несколько лучше, на сегодня в водохранилище 22,5 тыс. кубов воды - примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно до декабря месяца. Пока живем спокойно, график не вводим", - сказал Базаров.

Он уточнил, что с начала года в Севастополе вводили меры по экономии воды: увеличили дебет водозабора, изменили система очистки фильтров, активизировали все скважины в садовых товариществах, прекратили подачу питьевой воды для технических нужд. "Таким образом, в сутки мы экономим порядка 30-35 тыс. кубов воды", - добавил Базаров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.