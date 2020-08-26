Власти Антальи из-за коронавируса ввели запрет на проведение пенных вечеринок

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Власти курортной провинции Анталья на юге Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа ввели запрет на проведение пенных вечеринок. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении администрации провинции.

"В связи с решением общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от коронавируса вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка на расположенных в нашей провинции пляжах, платформах, транспортных средствах (яхтах, катерах, круизных лайнерах и т.д.)", - отмечается в коммюнике.

В администрации указали, что участники подобных мероприятий зачастую избегают использования масок и не соблюдают социальную дистанцию, а это, в свою очередь, повышает риск распространения коронавируса. Нарушителям нового постановления придется заплатить штраф в размере 3 150 турецких лир ($428) или же отбыть тюремное заключение сроком от двух месяцев до одного года. Компании, выступающие в качестве организаторов таких вечеринок, будут лишаться лицензий.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 261 тыс., умерли 6 163 человека, выздоровели 238 795.