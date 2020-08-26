В Ярославле откроют второй ПВР для жильцов поврежденного взрывом дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ярославской области откроют второй пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома, поврежденного взрывом бытового газа в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"О своем желании разместиться в ПВР сообщил еще 31 житель дома, поэтому открываем еще один пункт в другой гостинице. Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи. В данный момент после предварительного технического заключения по состоянию дома идут ремонтно-восстановительные работы, в третьем подъезде специалисты проводят диагностику систем электро- и водоснабжения", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Миронова.

В настоящий момент в пункте временного размещения в гостинице "Которосль" находятся 148 человек.