В Ярославле откроют второй ПВР для жильцов поврежденного взрывом дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ярославской области откроют второй пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома, поврежденного взрывом бытового газа в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.
"О своем желании разместиться в ПВР сообщил еще 31 житель дома, поэтому открываем еще один пункт в другой гостинице. Все проблемные вопросы будут решаться с жильцами дома в индивидуальном порядке, учитывая ситуацию каждой пострадавшей семьи. В данный момент после предварительного технического заключения по состоянию дома идут ремонтно-восстановительные работы, в третьем подъезде специалисты проводят диагностику систем электро- и водоснабжения", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Миронова.
В настоящий момент в пункте временного размещения в гостинице "Которосль" находятся 148 человек.
Ранее губернатор сообщал, что, по предварительным данным обследования, один из подъездов дома сохранили в рабочем состоянии, в нем возможно проживание. Состояние первого подъезда дома ограниченно-работоспособное, в него можно только обеспечить доступ людей за личными вещами, это сделают в ближайшее время. Второй подъезд повредился больше всех и находится в аварийном состоянии.
Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. м, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повредились 12 квартир, из них шесть уничтожили полностью. Три человека погибли, четверо пострадали. Поисково-спасательные работы завершили. Из дома эвакуировали 210 человек, 14 спасли. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. В Ярославле объявили режим ЧС.