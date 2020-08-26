В Минпросвещения заявили, что деньги на средства защиты в школах выделили все регионы

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Все российские регионы выделили деньги на закупку необходимых средств защиты и дезинфекции для работы школ в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила ТАСС замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова.

"Очень много средств каждый регион абсолютно выделил дополнительные средства на приобретение и дезинфицирующих средств, и средств индивидуальной защиты, и тех приборов, которые обеззараживают воздух в целом, то есть все, что соответствует требованиям Роспотребнадзора", - сказала она.

Замминистра напомнила, что каждый класс для предупреждения распространения инфекции будет проводить занятия в одном помещении.

"Будет изменена логистика образовательных [учреждений]. Каждый класс будет находиться в своем классе, но мы все начинаем в очном режиме новый учебный год и будем надеяться, что никаких не будет дальнейших проблем с этим, потому что если будем соблюдать все требования, скорее всего, мы так и продолжим учебный год в таком режиме", - сказала Толстикова.