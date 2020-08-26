Антитеррористические курсы обяжут проходить руководителей школ и детсадов Тверской области

ТАСС, 26 августа. Правительство Тверской области приняло решение об обязательном проведении ежегодных курсов антитеррористической защищенности для руководителей всех школ и детских садов региона.

Наличие свидетельства об окончании такого обучения будет учитываться при назначении на ведущие должности в системе образования, сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания антитеррористической комиссии, которое в среду провел губернатор Игорь Руденя.

"По поручению главы региона будет разработан специальный курс антитеррористической защищенности, который обязаны будут пройти все руководители учреждений образования и сотрудники, ответственные за данное направление. По мнению Игоря Рудени, это позволит на более качественном уровне организовать работу по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Обучение, по данным пресс-службы, будет проходить ежегодно, до начала учебного года. "Наличие свидетельства о прохождении курсов будет учитываться при принятии решений о назначении на руководящие должности в системе образования", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности в учреждениях образования в 2018-2020 года из бюджета Тверской области направлено суммарно более 121,4 млн рублей. На эти средства здания оборудуются системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и тревожной сигнализациями, на территориях устанавливаются ограждения и освещение, добавили в пресс-службе.