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Антитеррористические курсы обяжут проходить руководителей школ и детсадов Тверской области

Для обеспечения безопасности в учреждениях образования в 2018-2020 года из бюджета Тверской области направлено суммарно более 121,4 млн рублей

ТАСС, 26 августа. Правительство Тверской области приняло решение об обязательном проведении ежегодных курсов антитеррористической защищенности для руководителей всех школ и детских садов региона.

Наличие свидетельства об окончании такого обучения будет учитываться при назначении на ведущие должности в системе образования, сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания антитеррористической комиссии, которое в среду провел губернатор Игорь Руденя.

"По поручению главы региона будет разработан специальный курс антитеррористической защищенности, который обязаны будут пройти все руководители учреждений образования и сотрудники, ответственные за данное направление. По мнению Игоря Рудени, это позволит на более качественном уровне организовать работу по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Обучение, по данным пресс-службы, будет проходить ежегодно, до начала учебного года. "Наличие свидетельства о прохождении курсов будет учитываться при принятии решений о назначении на руководящие должности в системе образования", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности в учреждениях образования в 2018-2020 года из бюджета Тверской области направлено суммарно более 121,4 млн рублей. На эти средства здания оборудуются системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и тревожной сигнализациями, на территориях устанавливаются ограждения и освещение, добавили в пресс-службе. 

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