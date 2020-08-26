Строители новой линии метро в Петербурге завершили забастовку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники компании "Метроподземстрой" - субподрядчика по строительству метро Санкт-Петербурга, отказывавшиеся выходить из шахты после ночной смены из-за накопившихся долгов по заработной плате, вышли на поверхность. С работниками встретились представители руководства генподрядчика - компании "Метрострой", сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Рабочие поговорили с руководством "Метростроя" и разошлись", - сказала собеседница агентства.

Ранее в среду восемь работников "Метроподземстроя" после ночной смены организовали забастовку в шахте строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга, рассказали агентству в пресс-службе компании-генподрядчика "Метрострой".

Прокуратура Петербургского метрополитена приступила к проверке информации о задолженности по заработной плате "Метроподземстроя" перед своими сотрудниками. На встрече с рабочими также присутствовала прокурор Петербургского метрополитена Елена Михалева.

Как отмечала официальный представитель "Метростроя", для покрытия задолженности перед сотрудниками предприятия с первого сентября планируется перевести весь штат "Метроподземстроя" - 264 человека - в филиал "Метростроя", где уже не ожидается задержек по заработной плате. Часть задолженности перед рабочими планируется покрыть в ближайшее время после приемки работ на Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться после того, как правительство Санкт-Петербурга перераспределит средства с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию.

Компания "Метрострой" ведет строительство Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города. Проект включает в себя шесть станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" - объекты глубокого заложения и расположатся в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.