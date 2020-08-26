БАКУ, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, отметив ее вклад в упрочение стратегического партнерства между двумя странами. Текст послания опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения. Как настоящий друг России вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов", - говорится в поздравлении. Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. В 1988 году с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский институт имени И.М. Сеченова. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана. Она также возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны, Фонд Гейдара Алиева, и является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В прошлом году Алиева была награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".