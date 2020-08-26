Комиссар СЕ отметила необходимость быстрого расследования ситуации с Навальным

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович отметила важность проведения оперативного, независимого и эффективного расследования ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении СЕ.

"Крайне важно, чтобы российские власти провели оперативное, независимое и эффективное расследование, чтобы пролить свет на все аспекты этого дела, в частности, на утверждения о преднамеренном отравлении", - сказала она.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Навальный находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию. 24 августа германские врачи заявили, что нашли в организме Навального следы интоксикации субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы, но какой именно - пока неизвестно. Омские специалисты сообщили, что готовы обмениваться с коллегами информацией и предоставить им образцы, взятые у Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.