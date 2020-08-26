На Ямале около 4 тыс. детей представителей коренных народов доставят из тундры в школы

ТАСС, 26 августа. Почти 4 тыс. детей представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) доставят из тундры в школы-интернаты Ямало-Ненецкого автономного округа к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"К началу учебного года около четырех тысяч ребят из числа коренных малочисленных народов Севера доставят из тундры в школы-интернаты. Первыми к кампании по сбору детей подключился Тазовский район. Из самых дальних точек - Гыданской, Антипаютинской, Находкинской и Тазовской тундры - будет доставлено около тысячи детей", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что сбор продлится до 9 сентября. Ребят примут 24 школы-интерната, расположенные в городе Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах. В новом учебном году впервые за школьные парты сядут 825 ребят из числа коренного населения арктического региона.

"Мы собираем ребят в основном бортами вертолетов. Пилотам в поиске стойбищ семей оленеводов оказывают помощь проводники, знающие места проживания и маршруты каслания (перекочевывание - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента образования ЯНАО Яны Весовой.

В пресс-службе добавили, что во всех школах-интернатах перед встречей ребят будут проведены генеральные уборки. Постоянно будет проводиться регулярная дезинфекция всех помещений. "По утрам ребята и сотрудники будут будут проходить бесконтактную термометрию, внешний осмотр и дезинфекцию рук. Педагогов и работников пищеблока обеспечат средствами индивидуальной защиты", - отметили в правительстве.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).