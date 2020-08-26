Минобрнауки: большинство вузов сохранили цену на обучение на уровне прошлого года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Большинство российских вузов сохранили цену на обучение на уровне прошлого года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Об этом сообщил в среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года. Однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры", - сказал Фальков.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Минобрнауки на то, что ряд вузов повысил стоимость обучения. "Московский госинститут музыки им. Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет в Курске, Севастопольский филиал Плехановского университета - как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения", - заметил Путин.

Начало учебного года

Фальков отметил, что российские вузы готовы начать учебный год в традиционном формате 1 сентября с соблюдением требований Роспотребнадзора. "В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вузы готовы к реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции", - сказал министр.

По его словам, День знаний в вузах состоится. "1 сентября во всех высших учебных заведениях, как и в школах, традиционно празднуют начало учебного года. <…> День знаний в вузах состоится. В абсолютном большинстве университетов новый учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате", - сказал он.

По его словам, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в вузах пройдут ознакомительные мероприятия для первоклассников, онлайн-лекции выдающихся ученых и выпускников. "С первого дня обучения среди студентов будет организована работа по санитарно-эпидемиологическому просвещению", - отметил министр.

В конце июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября.