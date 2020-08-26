Путин поручил проработать компенсацию вузам части потерь от сохранения стоимости обучения

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России может компенсировать вузам часть потерь от заморозки в этом году стоимости обучения. Соответствующее поручение в среду дал президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Он предложил "хотя бы частично компенсировать то, что они [вузы] хотели бы получить, поднимая стоимость обучения".

"Я исхожу из того, что в вузах тоже непростая финансовая ситуация, деньги-то небольшие. Проанализируйте еще раз, может быть, [можно] просто поддержать в этом году", - сказал Путин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

В свою очередь Фальков ответил, что Минобрнауки проведет анализ ситуации. "Мы довели до вузов в рамках решения еще весеннего, принятого вами, 8 млрд 122 млн 900 тыс. Это был такой первый формат поддержки. Мы проанализируем ситуацию и выйдем с предложением в правительство", - ответил Фальков.