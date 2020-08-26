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Путин поручил не затягивать решение вопроса о бесплатном питании для школьников

Президент подчеркнул, что вопрос организации бесплатного горячего питания для школьников в контексте сегодняшнего дня представляет особый интерес

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил в среду "не затягивать до бесконечности" решение вопроса с организацией горячего питания для школьников. Об этом речь зашла на его совещании с членами правительства.

"Я прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы на всей территории Российской Федерации, понятно - определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что вопрос организации бесплатного горячего питания для школьников поднимался уже неоднократно и в контексте сегодняшнего дня представляет особый интерес.

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