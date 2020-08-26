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Власти Забайкалья разрешили проводить массовые мероприятия

Ранее в регионе на мероприятия могли собираться не более 50 человек

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в среду подписал постановление, разрешающее проводить массовые мероприятия в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе на мероприятия могли собираться не более 50 человек.

При этом в Забайкалье сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и обязательный масочный режим.

По данным на 26 августа, в регионе зарегистрировано 4 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 23 - за последние сутки. Выписаны 4 100 человек, 55 пациентов умерли. В конце июля власти сняли ограничения для всех сфер бизнеса.

Теги
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