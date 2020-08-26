Учения РФ и КНР по реагированию на вспышки опасных инфекций перенесены на 2021 год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия и Китай договорились перенести на 2021 года совместные учения по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний. Соответствующее решение было принято по итогам заседания подкомиссии по российско-китайскому сотрудничеству в области здравоохранения, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"По итогам заседания сторонами было принято решение о переносе на 2021 год ранее запланированных совместных учений по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний. Также была достигнута договоренность о внедрении технологии дистанционного обследования и консультирования", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что активное взаимодействие двух стран продолжается. В частности, Минздрав России направил КНР официальную информацию о российских инновационных медикаментах, разработанных и производимых в РФ. "Китайской стороне предложено сотрудничество в области применения российских лекарств для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, слова которого приводит пресс-служба министерства, сотрудничество с китайскими коллегами позволило российской стороне "одной из первых приобрести важнейший опыт противодействия распространения COVID-19". Российский Минздрава первым среди ведомств зарубежных стран обратился к Китаю с предложением об оказании экспертной помощи и оперативном делегировании российских клиницистов и специалистов по лабораторной диагностике, добавил Камкин. Он также отметил, что даже на фоне пандемии коронавируса между странами продолжается сотрудничество в области онкологии, психиатрии, офтальмологии, охраны здоровья матери и ребенка.