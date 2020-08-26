Вакцинация учителей от гриппа пройдет с сентября во всех регионах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вакцинация учителей от гриппа будет организована во всех регионах России с сентября. Об этом сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Во всех субъектах Российской Федерации с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа", - сказал он.

Все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года, сообщил Кравцов. "Сегодня могу доложить: все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о свыше 90 тыс. образовательных организаций страны. По его словам, они завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности, "проверена их материально-техническая база".