Минпросвещения: при заражении школьника коронавирусом протестируют всех, с кем он общался

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты при каждом случае выявления коронавируса у школьника или преподавателя будут тестировать всех контактировавших с ним учеников и сотрудников, сообщила в среду ТАСС замминистра просвещения Екатерина Толстикова.

"Дальше (после выявления коронавируса у ученика или преподавателя - прим. ТАСС) проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть. <...> Как только появляется ребенок или взрослый, который заболел, сразу включается протокол контактности. Если учитель ходил по всем классам, наверное, надо будет перепроверить", - сказала она.

По словам замминистра, решения будут приниматься в каждом случае отдельно вместе с региональным штабом по предупреждению распространения коронавируса. "Тут нельзя сказать в общем, это как в случае болезни - всегда индивидуально все. Так и в этом случае - нам нужно будет проследить траекторию, определить, провести тестирование, от этого будут приниматься все решения. В каждом регионе создан оперативный штаб по мерам предупреждения коронавируса, и в этом плане все эти решения будут отрабатываться в штабе с учетом всех рекомендаций надзорных органов и Минздрава России", - подчеркнула Толстикова.

Ранее ТАСС в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидситуации.