Голикова: темп роста числа заразившихся коронавирусом с марта снизился в 54 раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократился в 54 раза с марта, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина в среду.

"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала она.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России - это стойкая тенденция, заявила Голикова. "В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Российская вакцина

Готовность купить вакцину от коронавируса, созданную в России, уже выразили 27 стран. "Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобрести российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира", - сказала Голикова.

Осложнений у участников испытаний вакцины от коронавируса на данный момент нет, добавила она.