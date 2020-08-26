Вологодские власти создадут математическую модель роста числа заразившихся коронавирусом

ТАСС, 26 августа. Власти Вологодской области до конца лета разработают первую в регионе математическую модель роста числа заразившихся коронавирусом. Это позволит региону оперативно изменять число коек для пациентов с этой инфекцией, а также количество врачей, привлекаемых для их лечения, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В связи с ростом количества заболеваний новой коронавирусной инфекцией в странах Европы, поручаю Департаменту здравоохранения разработать математическую модель роста количества заболевших "Вторая волна. Вологодская область" на основании прогнозов Всемирной организации здравоохранения санитарно-эпидемической ситуации в нашем регионе", - сказал Кувшинников.

Он также пояснил, что с помощью этой модели власти региона намерены оперативно изменять количество коек для заразившихся коронавирусом, а также регулировать количество врачей, привлекаемых для лечения таких пациентов. "Эта модель необходима для прогноза наличия свободного коечного фонда и увеличения количества врачей, среднего и младшего медицинского персонала в монопрофильных госпиталях при развитии эпидемической ситуации по европейскому сценарию. Срок подготовки этих математических моделей - 31 августа", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперштаба, в регионе за все время пандемии выявлено 3212 случаев заражения, всего выздоровели 2746 человек, в том числе 56 пациентов выписаны за последние сутки.