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Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

Президент добавил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования вакцины
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Белоруссия станет одной из первых стран, которые получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом в среду на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. 

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"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Белоруссии - прим. ТАСС) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сказал российский лидер. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой довести до конца эту работу вместе с коллегами из Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаБелоруссияРоссия
Пандемия COVID-19
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