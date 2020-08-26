Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Белоруссия станет одной из первых стран, которые получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом в среду на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Белоруссии - прим. ТАСС) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сказал российский лидер. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой довести до конца эту работу вместе с коллегами из Белоруссии.