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Пандемия COVID-19

Вологодские власти продлили до 14 сентября режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор региона Олег Кувшинников отметил, что область пока не вышла на устойчивый тренд снижения прироста заболеваемости

ТАСС, 26 августа. Власти Вологодской области продлили до 14 сентября режим повышенной готовности, введенный ранее на территории региона из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Осенний период - это время формирования коллективов, когда все возвращаются из отпусков, начинают работу классы, учебные группы, трудовые коллективы. Поэтому существует определенный риск всплеска заболеваемости. Для того, чтобы оценить развитие ситуации с пандемией, а это инкубационный период 14 дней, нам необходимо 2 недели. Поэтому я поручаю продлить режим "Повышенная готовность" по 14 сентября включительно", - сказал Кувшинников.

Он также добавил, что регион пока "не вышел на устойчивый тренд снижения прироста заболеваемости". "Коэффициент распространения инфекции у нас 0,98, поэтому говорить о полном переходе к третьему этапу снятия ограничений пока рано", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в регионе за все время пандемии выявлено 3212 случаев заражения, всего выздоровели 2746 человек, в том числе 56 пациентов выписаны за последние сутки.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19
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