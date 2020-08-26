Вологодские власти продлили до 14 сентября режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТАСС, 26 августа. Власти Вологодской области продлили до 14 сентября режим повышенной готовности, введенный ранее на территории региона из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Осенний период - это время формирования коллективов, когда все возвращаются из отпусков, начинают работу классы, учебные группы, трудовые коллективы. Поэтому существует определенный риск всплеска заболеваемости. Для того, чтобы оценить развитие ситуации с пандемией, а это инкубационный период 14 дней, нам необходимо 2 недели. Поэтому я поручаю продлить режим "Повышенная готовность" по 14 сентября включительно", - сказал Кувшинников.

Он также добавил, что регион пока "не вышел на устойчивый тренд снижения прироста заболеваемости". "Коэффициент распространения инфекции у нас 0,98, поэтому говорить о полном переходе к третьему этапу снятия ограничений пока рано", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в регионе за все время пандемии выявлено 3212 случаев заражения, всего выздоровели 2746 человек, в том числе 56 пациентов выписаны за последние сутки.