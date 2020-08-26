Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры.

"Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - сказал глава государства.

Помимо этого, он поручил прокуратуре разобраться, насколько законной была сделка, из-за которой государство утратило контроль за активами БСК. "Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства", - сказал Путин.