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Голикова: более 30 млн детей начнут обучение в образовательных организациях в сентябре

По словам вице-премьера, такое количество детей обязывает максимально соблюдать все меры безопасности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обучение в образовательных организациях РФ с 1 сентября будут проходить более 30,6 млн детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Одномоментно к занятиям в образовательных организациях и к посещению дошкольных учреждений, по нашим максимальным оценкам, приступят 30,6 млн наших детей и студентов", - сообщила она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

По словам Голиковой, такое количество детей обязывает максимально соблюдать все меры безопасности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,9 млн человек, около 820 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 970 865 случаев заражения, выздоровели 786 150 человек, умерли 16 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Пандемия COVID-19
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