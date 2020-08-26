В Вологодской области разрешили работать кинотеатрам и аквапаркам

ТАСС, 26 августа. Власти Вологодской области разрешили работать кинотеатрам, театрам, аквапаркам, деятельность которых ранее была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, власти разрешили проводить массовые спортивные мероприятия, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"По согласованию с Роспотребнадзором считаю возможным продолжить работу по снятию ограничений второго этапа. Начинаются очередные культурные и спортивные сезоны нашей области. Нужно дать людям возможность организовать свой досуг, но со строгим соблюдением мер безопасности. Поэтому с завтрашнего дня возобновляется деятельность кинотеатров, театров, домов культуры при условии загрузки залов не более 50% и обеспечения рассадки зрителей в шахматном порядке", - сказал Кувшинников.

Власти региона разрешили также работать аквапаркам, а спортивным объектам - проводить массовые мероприятия. "Считаю, что спортивные мероприятия могут проводиться и с участием зрителей, но при условии ограничения их числа. Для закрытых помещений максимальная загрузка должна составлять 25%, для открытых объектов (например, стадионов) - 50%", - уточнил Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, зрители будут допускаться на спортивные мероприятия с 27 августа. Всего в регионе за время пандемии выявлено 3 212 случаев заражения, всего выздоровели 2 746 человек, в том числе 56 пациентов выписаны за последние сутки.