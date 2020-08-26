В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Администрация США не стала бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico , которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

"Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. <...> Вы не можете идти в обход правил. <...> Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину", - сказал Медоуз.

При этом он отметил, что с оптимизмом надеется на то, что американская вакцина может быть готова уже к осени текущего года. "У нас есть ряд вакцин, идет третий этап испытаний. <...> Мы планируем удостовериться <...> [в] эффективности и безопасности этих вакцин. <...> Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми кандидатов, которые у нас есть, будет одобрен и, надеюсь, сможет быть задействован к этой осени", - сказал руководитель аппарата Белого дома.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

Американский президент Дональд Трамп 14 августа на брифинге для журналистов в Белом доме выразил надежду на то, что российская вакцина от нового коронавируса покажет свою эффективность. Однако он подчеркнул, что "важно соблюдать весь процесс". По словам американского лидера, власти США в вопросе разработки препарата намерены "пройти через [всю] систему испытаний".