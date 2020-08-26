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Пандемия COVID-19

Голикова: на допвыплаты медикам за борьбу с коронавирусом в августе нужно 12,1 млрд рублей

Вице-премьер также добавила, что 27 августа правительство намерено выделить средства субъектам для региональных выплат медикам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России в четверг рассмотрит выделение дополнительных средств в размере 12,1 млрд рублей на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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"Завтра правительством РФ планируется рассмотреть на заседании выделение дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение президентских выплат в объеме 12,1 млрд рублей для того, чтобы обеспечить выплаты заработных плат медицинским работникам и другим категориям граждан, которые работают с новой коронавирусной инфекцией, за август", - сообщила Голикова.

Она также добавила, что в четверг правительство намерено выделить средства субъектам для региональных выплат медикам, работающим с коронавирусом.

"Завтра же на заседании правительства мы выделим дополнительно 9,8 млрд рублей на субсидии регионам страны также на осуществление региональных выплат медицинским работникам, которые работают с COVID-19. И еще 5 млрд - для тех медицинских работников, медицинские организации которых находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Московского государственного университета", - заявила Голикова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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