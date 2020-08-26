Суд принял иск члена ЛДПР к Навальному из-за включения в список "Умного голосования"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы принял иск кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Константина Киреева, который требует взыскать с Алексея Навального 1 млн рублей из-за включения в список "Умного голосования". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, беседа по иску назначена на 3 сентября.

"Истец просит признать опубликованные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчика удалить сведения и опубликовать опровержение, взыскать компенсацию причиненного морального вреда в размере 1 млн рублей, и госпошлину в размере 600 рублей, - сказала собеседница агентства. - Беседа по иску назначена на 3 сентября в 09:30 мск".

Поводом для обращения в суд стало включение фамилии кандидата в список так называемого "Умного голосования". По словам самого Киреева, он никогда не сотрудничал с Навальным и не давал разрешения на включение в этот список. Киреев настаивает, что в 2019 году "Умное голосование" не дало ему выиграть на выборах в совет депутатов Калининского района Челябинска, а в этом году может помешать на выборах в региональное заксобрание.

Таким образом, это уже третий иск, который был подан к Навальному за последние несколько месяцев и будет рассматриваться в Люблинском суде. Ранее к Навальному подали иск предприниматель Александр Удодов, требующий взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, и блогер Алексей Жирухин, который требует взыскать с коллеги 230 тысяч рублей за незаконное использование фотографий.

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал в декабре 2019 года сайт Алексея Навального "Умное голосование", который был запущен месяцем ранее, из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.