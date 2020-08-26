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Минкультуры поручило оценить ущерб экспонатам в Третьяковке после протечки крыши

Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что один из выставочных залов затопила дождевая вода

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поручило провести оценку ущерба, причиненного экспонатам в Новой Третьяковке на Крымском валу из-за протечки крыши. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Минкультуры России находится на постоянной связи с руководством Третьяковской галереи. Учреждению поручено определить причины случившегося и провести оценку причиненного ущерба, в том числе реставраторам оценить возможный ущерб экспонатам", - сказали в пресс-службе.

Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода.

В этом зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". На данный момент все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения.

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