СПЧ поддерживает придание Куштау статуса особо охраняемой природной территории

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поддерживает решение о придании башкирскому шихану (горе) Куштау статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Как сообщается в среду на сайте Совета, соответствующее письмо глава СПЧ Валерий Фадеев направил министру экологии и природных ресурсов России Дмитрию Кобылкину.

"С учетом длительности процесса организации национального парка, придание шихану Куштау статуса ООПТ регионального значения видится компромиссным решением и поддерживается Советом. Глава СПЧ изложил министру природных ресурсов позицию правозащитников и попросил ее учесть при принятии решения", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Совет высказался о необходимости придания шиханам Куштау, Тратау и Юрактау статуса национального парка, заявив о недопустимости разработки шихана Куштау для получения известняка и производства соды из-за его высокой природной и культурной ценности.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года. Альтернативой является месторождение известняка Тратау, однако там разработка ограничена статусом памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, которые имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.

Начало геологоразведочных работ на шихане Куштау вызвало протесты местных жителей, которые провели в начале августа несколько акций в защиту горы. 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. На встрече с экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс, а позже инициировал придание шихану статуса ООПТ.