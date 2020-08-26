Оформление льгот и пособий для опекунов упростят с 2021 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Законные представители несовершеннолетних и недееспособных или ограниченно дееспособных граждан смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"В Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан. Благодаря этому опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер государственной поддержки. Государственные органы смогут получить эту информацию самостоятельно в ЕГИССО. Это не только упростит законным представителям получение господдержки, но и оградит от незаконных действий и сделок самих граждан, от лица которых действует опекун или попечитель", - передает пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной.

Как отметили в Минтруде, одновременно опекун получит возможность направлять заявление на меры поддержки через свой личный кабинет.