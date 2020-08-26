Жонглировавшего младенцем мужчину и его супругу обязали пройти лечение от наркозависимости

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Мировой суд обязал пройти лечение от наркотической зависимости родителей, которые во время отдыха в Сочи жестоко обращались со своим ребенком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Сегодня мировой судья Хостинского района рассмотрел другое дело об административном правонарушении - уже по статье 6.9 КоАП ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"). Рассмотрев это дело, судья своим постановлением признал виновным в совершении административного правонарушения и опять же назначил наказание в виде 10 суток административного ареста и тому, и другому. Кроме того, этим же постановлением мировой судья обязал их пройти лечение от наркотической зависимости в специализированном реабилитационном центре", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что исковое заявление на лишение их родительских прав уже поступило в суд.

Поводом для разбирательств послужил появившийся 15 августа в соцсетях видеоролик, в котором мужчина держит за ногу висящего вниз головой младенца, а затем начинает перебрасывать ребенка из одной руки в другую. Выяснилось, что видео сняли в Ажевском экопарке, где отдыхала семья из трех человек - 35-летний мужчина, его 27-летняя супруга и двухмесячная дочь.