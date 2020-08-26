Ульяновские власти до конца года запустят проект "Земский главный врач"

ТАСС, 26 августа. Проект "Земский главный врач" будет запущен в Ульяновской области до конца года. Об этом в среду доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Сергей Морозов на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

"В качестве стимула жилищного строительства мы реализуем программы "Земский фельдшер", "Земский врач", а до конца года будет запущен еще один проект - "Земский главный врач", - сказал он.

Губернатор добавил, что все эти проекты "имеют ярко выраженный социальный характер". "Выплаты по ним для граждан составляют от 1 до 3 млн рублей", - уточнил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, проект будет направлен на привлечение главных врачей на работу в сельскую местность. Он будет действовать по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Детали проекта сейчас прорабатываются.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выплату денежных средств - так называемых подъемных - врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают одноразовые выплаты в размере 500 тысяч рублей, действует в России с 2018 года.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитанного до 2024 года включительно. Он предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.