Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручение разобраться в ситуации с содовой компанией

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров в среду поблагодарил президента РФ Владимира Путина, который в среду поручил правительству России, руководству республики и прокуратуре разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), выводом денег в офшоры и переходом предприятия в частные руки.

"Спасибо президенту. Справедливость должна восторжествовать", - написал Хабиров в соцсети "ВКонтакте".

Президент в среду на совещании с правительством отметил, что людей, помимо сохранения рабочих мест на предприятии, волнуют вопросы, связанные с охраной окружающей среды, развитием социальной сферы, инфраструктуры. Президент подчеркнул, что контрольный пакет акций Башкирской содовой компании принадлежит частным лицам, а деньги, заработанные компанией, практически не инвестируются в развитие и не остаются в регионе.

Путин также отетил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом, через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной". По его словам, у государства было 62% акций, а после сделки стало 38%. "Как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие компании, похоже на другое - на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме", - возмутился президент.