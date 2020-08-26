Путин поздравил ректора МГИМО с 70-летием

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова с 70-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы пользуетесь высоким уважением как видный ученый, публицист и общественный деятель. Широко известны ваш талант педагога и наставника, творческие и организаторские способности. Особого признания, несомненно, заслуживает ваша многолетняя работа во главе МГИМО, который утвердился в качестве одного из ведущих мировых центров подготовки специалистов-международников. Выпускники института успешно проявляют себя на государственной службе, в науке, журналистике и других сферах", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Торкунову здоровья и благополучия.

Анатолий Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Российский дипломат, общественный деятель, академик РАН. Ректор МГИМО МИД России (1992 - н.в.).