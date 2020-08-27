Почти 50% опрошенных россиян не верят, что производство аналогов мяса экологично

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян не верят, что производство растительного мяса не вредит природе, при этом порядка 25% опрошенных готовы отказаться от мяса в пользу его растительных заменителей, но только в том случае, если заменители будут стоить столько же и продаваться в магазине у дома. Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС) группы компаний "ЭФКО" и сети ресторанов американской кухни T.G.I. Friday's (в России сетью управляет ресторанный холдинг "Росинтер Ресторантс").

"Интересно, что мнения россиян насчет снижения экологического вреда из-за перехода на растительное мясо различаются. Так, почти половина (47%) опрошенных не верит, что производство растительных продуктов приносит меньше вреда природе. Более осведомленной в этом вопросе является молодежь - среди возрастной группы до 20 лет знание об экологическом вреде при производстве традиционного мяса выше практически на 32%, чем среди населения в возрасте более 45 лет", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных (61%) готовы накормить своего ребенка растительным мясом, следует из опроса ГК ЭФКО и сети ресторанов T.G.I. Friday's, в то время как 46% респондентов не готовы отказаться от традиционного мяса. Четверть россиян могут отказаться от свинины, говядины или курятины прямо сейчас, если растительное мясо будет стоить столько же и продаваться в магазине у дома.

"Согласно опросу, польза для здоровья, низкая цена и вкусовые качества - факторы, которые россияне считают наиболее важными при выборе растительного мяса. А вот отсутствие вреда для окружающей среды, этический вопрос и высокое содержание белков пока оказались для опрошенных не актуальны", - отмечает генеральный директор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин.

По его словам, при производстве растительного мяса не страдают животные, а также тратится меньше энергии и воды, поэтому plant-based мясо гораздо менее вредно для окружающей среды, чем традиционное. Большинство опрошенных (89%) знают, что растительное мясо - это аналог мяса из бобовых, зерновых и масличных. При этом 9% россиян ошибочно полагают, что растительное мясо производится в пробирке. Такой тип мяса называется культивируемым, производится с помощью выращивания клеток животных в лабораторных условиях.

Кто чаще покупает растительные продукты

Согласно исследованию, молодежь чаще, чем люди старшего возраста, питается растительной едой. В ходе опроса выяснилось, что практически каждый пятый респондент ест растительные продукты 2-3 раза в месяц, а около четверти россиян питаются растительной едой несколько раз в неделю. Более половины респондентов (59%) утверждают, что за последние полгода постоянно стали встречать продукты растительного происхождения, а треть опрошенных стала употреблять такие продукты чаще. При этом, за последние шесть месяцев женщины на 10% чаще мужчин ели растительную еду: фрукты, овощи, соевое мясо, орехи, альтернативное молоко, крупы.