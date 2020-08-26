Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020" завершил работу в онлайн-формате

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020", который проходил с 10 по 26 августа, завершил свою работу в режиме онлайн. Участники за три смены смогли трудоустроиться, получить гранты на реализацию своих проектов, пройти образовательную программу, сообщили ТАСС организаторы "Машука".

"Три онлайн смены форума "Машук" подошли к концу. Широкая география участников закрепила за "Машуком" статус самого масштабного онлайн-форума страны", - сообщил ТАСС директор форума Владимир Кайванов.

От Калининграда до Сахалина

В трех онлайн-сменах форума приняли участие около 4 тыс. активистов из 80 регионов России от Калининграда до Хабаровского края. В управлении по информполитике правительства Ставропольского края сообщили, что мероприятие закрепило за собой статус самого масштабного онлайн-форума страны.

По данным управления, традиционно "костяк" "Машука" составляют регионы СКФО. Из 3 тыс. активистов Северного Кавказа, наиболее многочисленной снова стала делегация Ставропольского края - 750 человек. Из Дагестана подключились к форуму 560 молодых людей, из Кабардино-Балкарии - 300, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании и Чечни - по 290, Ингушетии - 220. Еще 888 молодых людей включились из 73 субъектов РФ.

"Благодаря онлайн-формату в 2020 году "Машук" приобрел статус всероссийского, и его потенциал продолжает расти. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, учитывая интерес участников и обсуждаемые темы, статус форума может быть расширен до международного", - отметили в управлении.

Как рассказал директор форума, перенести "Машук" в онлайн в сжатые сроки в условиях пандемии было вызовом для команды. "Мы получили кратчайшие сроки на исполнение сложной задачи, но понимали всю ношу ответственности, которая требовала от нас сделать форум самым масштабным молодежным онлайн-событием лета <…> Можно смело сказать, что опыт получился, мы это сделали. Этот "Машук" стал самым большим цифровым событием среди форумов в стране", - отметил Кайванов.

Гранты на проекты и трудоустройство

За 16 дней работы "Машука" его участники смогли посетить множество образовательных лекций и тренингов, пообщаться со знаменитыми людьми, принять участие в культурных и творческих мероприятиях, защитить свои проекты. И все это в онлайн-формате. При этом, как писали в соцсетях участники форума, образовательную программу порой проходили целыми семьями.

Как рассказали в пресс-службе форума, в 2020 году была сохранена главная изюминка и отличительная черта Северо-Кавказского форума - грантовый конкурс молодежных инициатив. В этом году он проходил по девяти номинациям, единым для трех смен. Было разработано более 1 тыс. проектов. К присуждению грантовой поддержки в различных направлениях рекомендован 151 проект на общую сумму более 35 млн рублей.

Впервые в рамках молодежного форума была организована карьерная мастерская "ПРОфессионалы.РФ", в которой 246 человек приняли участие в мастер-классах, защитили кейсы, предоставленные работодателями, посетили ярмарку вакансий и прошли собеседования. "Говоря об образовательной программе, можно сказать смело, что у нас состоялось то, что не делается нигде - карьерная мастерская и ярмарка вакансий. Молодые люди, выполняя кейсы организаций, могли получить предложения по трудоустройству сразу в режиме онлайн", - сказал Кайванов.

Он отметил, что по итогам смен будет представлен список тех, кто получил работу в крупных российских компаниях и госкорпорациях.

Обязательной и наиболее интересной частью программы, по данным дирекции, стали встречи участников с именитыми гостями. За три смены в дистанционном формате форум "посетили" представители политической, предпринимательской, общественной, творческой, спортивной сфер - всего более 30 человек.

Культурная программа

На форуме помимо насыщенной образовательной программы было множество культурно-массовых мероприятий. Так, прошел турнир "Что? Где? Когда", который вел Александр Друзь, турнир по киберспорту между делегациями, фестиваль короткометражного кино, концерты, дискотеки.

"Как и в очном формате, каждое утро у нас была зарядка или йога. Учитывая, что у нас большинство ребят из Северного Кавказа, в очном формате не все представители женской половины могли выйти на йогу, а тут можно было выключить камеру и заниматься. У нас был даже специализированный представитель из Индии, который вел йогу", - сообщил директор форума.

По его словам, большой популярностью у участников форума пользовалось радио-Машук, которое вещало ежедневно. Кроме того, на форуме не обошли стороной и Год памяти и славы.

"К 75-летию Победы каждое утро на форуме начиналось с рассказа о городе-герое либо о крупном военном сражении. Отдельная история была посвящена Битве за Кавказ. Таким образом на "Машуке" мы уделили внимание и патриотическому воспитанию, сделали на этом акцент", - рассказал Кайванов.

Дирекция форума отмечает, что опыт работы онлайн будет востребован и в дальнейшем. "В будущем нужно рассматривать интеграцию очного формата и онлайна для тех, кто может приехать, и для тех, кто сидит дома и ждет, что "Машук" к нему придет домой", - отметил директор форума.

В среду для участников форума прошел онлайн-концерт популярных исполнителей. Но на этом "Машук" в 2020 году не заканчивается. По итогам работы онлайн-смен в результате рейтинга будут выбраны 300 лучших участников, которые очно встретятся 15 сентября на Комсомольской поляне в городе-курорте Пятигорске.