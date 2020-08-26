Власти Ярославской области разрешили проведение спортивных соревнований

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Проведение спортивных соревнований возобновляется в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В регионе разрешается деятельность спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, физкультурно-спортивных организаций при проведении и организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства области, регулирующее работу организаций в период пандемии", - говорится в сообщении.

Соревнования будут проводиться с рядом ограничений - загрузка трибун для болельщиков не более чем на 30% с учетом рекомендаций общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта, дистанция между зрителями - не менее 1,5 м, обработка рук антисептическими средствами при входе.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии коронавирус выявлен у 7 037 человек в Ярославской области. Общее количество выздоровевших - 6 229. Умерли 33 человека. За прошедшие сутки в области выявлено 38 случаев заражения коронавирусом.