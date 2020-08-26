Новый глава Белорусской православной церкви призвал к единению

"Первое мое к вам обращение как предстоятеля Белорусской православной церкви не будет торжественным и возвышенным. Оно будет проистекать от боли сердца за родной народ и землю нашу", - сказал он в праздник Минской иконы Божией Матери в обращении, текст которого размещен на сайте церкви.

Глава БПЦ призвал верующих к покаянию, без которого, по его словам, невозможно "возвращение мира". "Перемена умов, перемена сердец от зла к добру, от лжи к правде, от разделения к единению, от осуждения к пониманию - вот какие перемены нужны нашему обществу в первую очередь", - заявил он. "Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону от того, что <...> проявился грех беззакония", - отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии.

Прежний глава БПЦ митрополит Павел обратился к властям с призывом остановить насилие. 25 августа в Москве Священный синод Русской православной церкви принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. Теперь он назначен руководителем Кубанской митрополии. Белорусский экзархат возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.