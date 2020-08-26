Посол РФ: Бразилия может производить российскую вакцину от коронавируса для всего региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. /ТАСС/. Бразилия может стать одним из важнейших центров производства и распространения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканском регионе. Такое мнение высказал в среду посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

"Россия рассматривает Бразилию в качестве очень важного партнера в создании защиты наших народов [от коронавирусной инфекции]. Бразилия может стать одним из важнейших центров производства и распространения этого препарата не только у себя в стране, но и во всем регионе, а возможно, и в других странах", - подчеркнул дипломат на слушаниях по российской вакцине в комиссии нижней палаты бразильского парламента по противодействию эпидемии коронавируса.

Он также отметил встречный интерес со стороны крупнейшего латиноамериканского государства и заверил, что в данном вопросе Москва руководствуется "необходимостью скорейшего обеспечения всего человечества эффективной и безопасной защитой от COVID-19". "Люди во всем мире уже устали от этой ситуации, когда дети не могут обнять родителей, и все с нетерпением ждут разработки и начала применения вакцины", - отметил Акопов, пообещав сделать все возможное, "чтобы двустороннее сотрудничество на этом направлении стало успешным".

Ранее сообщалось, что испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", интерес к которой проявили власти нескольких стран региона, должны начаться в ближайшее время на базе Технологического института бразильского штата Парана с возможностью дальнейшей локализации ее производства в латиноамериканской стране. Соответствующее соглашение подписано 12 августа между властями региона и Российским фондом прямых инвестиций РФПИ.