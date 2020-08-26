Форум молодых дипломатов стран ОИС в 2020 году пройдет на онлайн-площадке "100% Татарстан"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Молодые дипломаты стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2020 году впервые проведут свой форум в онлайн-формате на площадке интеллектуального делового пространства "100% Татарстан". Об этом журналистам сообщил председатель Cовета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

"Мы в рамках этого проекта ("100% Татарстан" - прим. ТАСС) будем проводить очередной форум молодых дипломатов стран ОИС, впервые это будет в онлайн-формате. <…> В нем уже подтвердили участие наши коллеги из ряда стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, и другие наши коллеги. Состоится пленарная дискуссия, которая будет называться "Международное сотрудничество регионов России со странами ОИС", будет большая пленарная сессия. Это все будет очень интересно и полезно, как нашим профессиональными молодым дипломатам, так и всем, кто интересуется международной повесткой дня", - сказал он.

Власти Татарстана в день празднования столетия республики в режиме онлайн откроют интеллектуальное деловое пространство и коммуникационную платформу для взаимодействия с партнерами и экспертами "100% Татарстан". С 30 августа по 10 сентября на платформе планируется провести панельные дискуссии, мастер-классы и лекции по направлениям и отраслям, в которых республика добилась успеха и имеет успешный опыт. Программа форума включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут онлайн-митапы, интервью с экспертами.

Информационное агентство ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера интеллектуального делового пространства "100% Татарстан".

В 2019 году Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества проходил на площадке XI Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit". Организатором мероприятия, которое собрало 35 участников из 21 страны, выступил Cовет молодых дипломатов МИД РФ.