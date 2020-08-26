Глава Крыма взял под личный контроль ситуацию с уходом за детьми в детдоме "Елочка"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов взял под свой личный контроль проверку информации о том, что в специализированном доме ребенка "Елочка" за детьми оказывался ненадлежащий уход. Об этом он в среду сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Взял под личный контроль ситуацию с ребенком из Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Елочка". Приемная мать сообщила, что забрала малыша из учреждения в крайне истощенном состоянии. По ее мнению, это связано с ненадлежащим уходом", - написал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что в ситуации разбирается специальная комиссия. "История вызвала большой общественный резонанс. В настоящее время работает комиссия, проводится проверка, в том числе по линии Следственного комитета. Подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова", - сообщил Аксенов.

Он уточнил, что находится в постоянном контакте со всеми проверяющими службами. "Уверен, что в ближайшее время мы разберемся в ситуации. Главное для нас - здоровье и интересы ребенка", - отметил Аксенов.

В министерстве здравоохранения республики сообщали, что воспитанники дома ребенка "Елочка" обеспечены всеми условиями для физического и психического развития, там не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми и жестоким обращением с ними. Отмечалось, что дом ребенка "Елочка" является единственным в Республике Крым учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения, в возрасте до четырех лет, и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева в свою очередь сообщила ТАСС, что ранее не получала жалоб о ненадлежащем содержании или истощении воспитанников в доме ребенка "Елочка" в Симферополе. По ее обращению прокуратура республики проверяет эту информацию. Информацию о ненадлежащем уходе за детьми в доме ребенка также проверяет СК.